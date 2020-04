Der Konzerttermin im FaniaLive in Wien am 23.05.2020 wurde aufgrund der Veranstaltungsverbote in Österreich seitens des Veranstalters SPH Music Masters abgesagt. Seitens des Veranstalters werden Ersatztermine gesucht, Eure Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin. Vielen Dank für Euer Verständnis und herzliche Grüße - Erich, Tony & Andy von Runway 27, Left